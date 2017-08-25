К достройке ЕКАД приступят в сентябре

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбургскую кольцевую автодорогу достроят к 2020 году. Об этом заявил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая 24 августа в прямом эфире на «Эхо Москвы-Екатеринбург».

«Кольцо (ЕКАД — прим.ред.) замкнем к 2020 году и сразу начнем строить по северному обходу еще два ряда, то есть расширять», — сообщил глава региона.

Говоря о перспективах развития кольцевой магистрали, Е. Куйвашев пообещал уже 5 сентября ввести в эксплуатацию второй этап ЕКАД на участке между Московским и Полевским трактами. После этого сразу же приступят к реализации третьего этапа: между Полевским и Челябинским трактами.