Легализация «серых» зарплат в первом полугодии принесла в облбюджет 6 млрд руб. налогов
Легализация «серых» зарплат в первом полугодии 2017 г. принесла в бюджет Самарской области почти 6 млрд руб. в виде налогов.
Легализация «серых» зарплат в первом полугодии 2017 г. принесла в бюджет Самарской области почти 6 млрд руб. в виде налогов.
Об этом стало известно по итогам легализации налоговой базы по НДФЛ за указанный период.
На заседания межведомственных комиссий, проводимых в УФНС России по области и налоговых инспекциях, было приглашено 974
Работа по выявлению недобросовестных работодателей ведется в межведомственном взаимодействии с профильными ведомствами и муниципалитетами. Из числа заслушанных, повысили заработную плату 379 налогоплательщиков (39%).
В связи с повышением заработной платы наемным работникам сумма дополнительно поступившего налога на доходы физических лиц в бюджет составила 5,96 млрд рублей.
В связи с погашением задолженности дополнительные поступления составили 6,5 млрд рублей.
Сведения о налогоплательщиках, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума и ниже МРОТ направлены в государственную инспекцию труда в Самарской области в количестве 460; в муниципальные органы власти — 1 066.
Следует отметить, что
Претендовать можно лишь на уплаченную сумму НДФЛ, которую работодатель указал в сведениях об официально полученных доходах и перечислил в бюджет.