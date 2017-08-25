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15:19 (мск), источник: Volga News

Легализация «серых» зарплат в первом полугодии принесла в облбюджет 6 млрд руб. налогов

Легализация «серых» зарплат в первом полугодии 2017 г. принесла в бюджет Самарской области почти 6 млрд руб. в виде налогов.

Источник: Reuters

Об этом стало известно по итогам легализации налоговой базы по НДФЛ за указанный период.

На заседания межведомственных комиссий, проводимых в УФНС России по области и налоговых инспекциях, было приглашено 974 налогоплательщика-работодателя, у которых наемные работники получают официально заработную плату ниже среднеотраслевых показателей.

Работа по выявлению недобросовестных работодателей ведется в межведомственном взаимодействии с профильными ведомствами и муниципалитетами. Из числа заслушанных, повысили заработную плату 379 налогоплательщиков (39%).

В связи с повышением заработной платы наемным работникам сумма дополнительно поступившего налога на доходы физических лиц в бюджет составила 5,96 млрд рублей.

В связи с погашением задолженности дополнительные поступления составили 6,5 млрд рублей.

Сведения о налогоплательщиках, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума и ниже МРОТ направлены в государственную инспекцию труда в Самарской области в количестве 460; в муниципальные органы власти — 1 066.

Следует отметить, что граждане-обладатели зарплат «в конвертах», например, при покупке объектов недвижимости не смогут в полной мере воспользоваться имущественным налоговым вычетом.

Претендовать можно лишь на уплаченную сумму НДФЛ, которую работодатель указал в сведениях об официально полученных доходах и перечислил в бюджет.

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