Ростуризм: клиентов Ted Travel начнут вывозить из Турции 25 августа

Туроператор Ted Travel в четверг, 24 августа, сообщил о прекращении деятельности. По данным члена наблюдательного совета Ассоциации «Турпомощь» Дмитрия Горина, от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 туристов сейчас находятся на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов купили туры.
Скорее всего, сегодня уже начнут вывозить людей. Может быть, за один день, может быть, за два, их там около 800 человек.
По словам сотрудника ведомства, «ближе к обеду будет более точно известно, когда и кого будут вывозить». «Должны появиться списки», — пояснил он.
При этом ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) информировала, что «некоторые агенты сообщают, что “Турпомощь”, по данным туроператора, будет вывозить туристов только начиная с понедельника, 28 числа».
В пятницу состоится экстренное совещание наблюдательного совета в ассоциации «Турпомощь» под председательством руководителя Ростуризма Олега Сафонова, представителей туроператора, а также авиаперевозчика, с которым будет решаться вопрос возвращения из Турции российских туристов.