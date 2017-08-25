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09:57 (мск), источник: РИА Новости

Ростуризм: клиентов Ted Travel начнут вывозить из Турции 25 августа

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Около 800 клиентов прекратившего свою деятельность туроператора Ted Travel могут начать вывозить из Турции уже в эту пятницу, сообщили РИА Новости на горячей линии Ростуризма.

Источник: РИА Новости

Туроператор Ted Travel в четверг, 24 августа, сообщил о прекращении деятельности. По данным члена наблюдательного совета Ассоциации «Турпомощь» Дмитрия Горина, от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 туристов сейчас находятся на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов купили туры.

Скорее всего, сегодня уже начнут вывозить людей. Может быть, за один день, может быть, за два, их там около 800 человек.
Ростуризм
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По словам сотрудника ведомства, «ближе к обеду будет более точно известно, когда и кого будут вывозить». «Должны появиться списки», — пояснил он.

При этом ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) информировала, что «некоторые агенты сообщают, что “Турпомощь”, по данным туроператора, будет вывозить туристов только начиная с понедельника, 28 числа».

В пятницу состоится экстренное совещание наблюдательного совета в ассоциации «Турпомощь» под председательством руководителя Ростуризма Олега Сафонова, представителей туроператора, а также авиаперевозчика, с которым будет решаться вопрос возвращения из Турции российских туристов.

Клиентов турфирмы Ted Travel начнут вывозить из Турции в ближайшие дни
Во время загрузки произошла ошибка.
08:57 (мск)© Ньюстюб
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