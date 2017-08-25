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09:33 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии появились новые вакансии с зарплатой не ниже 40 тысяч рублей для ИТР и не только для них

УФА, 25 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Минтруд Башкортостана опубликовал новые вакансии с заработной платой не ниже 40 тысяч рублей.

Как сообщили в ведомстве, для работы в Белорецке ООО «Пугачевский карьер» требуется главный инженер с заработной платой 55 тысяч рублей. В должностные обязанности специалиста входит определение технической политики и направления технического развития предприятия.

Дополнительные требования к претендентам — опыт работы, высшее образование по профилю.

Уфимское ООО «Дортрансстрой» ищет на работу начальника отдела контроля качества. Заработная плата — от 50 тысяч до 60 тысяч рублей, соцпакет. Ненормированный рабочий день, объекты по Башкортостану, возможны командировки. Необходимо высшее образование, знание системы государственного надзора.

В Уфе ООО «СП Витценманн-Руссия» по квоте для инвалидов требуется инженер-конструктор для разработки конструкторской документации. За его работу готовы платить 40 тысяч рублей ежемесячно. Требования к претендентам — знание английского языка, образование — УГАТУ, опыт работы не менее трех лет.

Для работы в Салавате АО «Тандер» требуется директор продуктового магазина. Заработная плата — 36 400−45 500 рублей. Нормированный рабочий день.

Требования к кандидатам — высшее образование, опыт работы не менее трех лет, малая сменяемость рабочих мест, коммуникабельность, ответственность.

Октябрьское ОАО «Техносервис и К» ищет мастера буровой с заработной платой 70 тысяч рублей. Вахтовый метод работы — 15/15. В должностные обязанности входит организация и руководство производственной деятельностью бригады в соответствии с планами работ, геолого-технической документацией, графиком строительства и ремонта.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда РБ.

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