Бюджет Волгоградской области увеличил свои доходы
Общий объём доходов консолидированного бюджета Волгоградской области в
Общий объём доходов консолидированного бюджета Волгоградской области в
Как сообщили РИАЦ в
По данным облэкономразвития, поступление налога на имущество организаций в первом полугодии увеличилось на 8,6% (плюс 291,5 миллиона рублей); налога, взимаемого по упрощённой системе налогообложения — на 10,2% (плюс 191,2 миллиона рублей).
Хорошую динамику демонстрируют сельскохозяйственные предприятия региона: за 1 полугодие 2017 года в консолидированный бюджет Волгоградской области от них поступили налоговые платежи на сумму один миллиард 30,4 миллиона рублей — на 18,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствует увеличение объёма производства сельскохозяйственной продукции, который в
Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу, к 2021 году увеличить объём валового регионального продукта до одного триллиона рублей. Сельское хозяйство должно стать одной из точек роста экономики региона. Развитие АПК — приоритет долгосрочной стратегии Волгоградской области, обозначенный Андреем Бочаровым. За последние три года в области почти в семь раз выросло количество инвестпроектов в сельском хозяйстве. По итогам 2016 года регион занял второе место по производству овощей, собрав около миллиона тонн. Общий объём сельхозпроизводства в прошлом году составил почти 145 миллиардов рублей, что в полтора раза выше уровня 2013 года.