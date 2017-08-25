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16:34 (мск), источник: РИАЦ

Бюджет Волгоградской области увеличил свои доходы

Общий объём доходов консолидированного бюджета Волгоградской области в январе-июне 2017 года насчитывает 46,9 миллиарда рублей.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, это составляет 101% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

По данным облэкономразвития, поступление налога на имущество организаций в первом полугодии увеличилось на 8,6% (плюс 291,5 миллиона рублей); налога, взимаемого по упрощённой системе налогообложения — на 10,2% (плюс 191,2 миллиона рублей).

Хорошую динамику демонстрируют сельскохозяйственные предприятия региона: за 1 полугодие 2017 года в консолидированный бюджет Волгоградской области от них поступили налоговые платежи на сумму один миллиард 30,4 миллиона рублей — на 18,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствует увеличение объёма производства сельскохозяйственной продукции, который в январе-июне составил 19,2 миллиарда рублей (103,8%). Например, в июне 2017 года по сравнению с июнем прошлого года производство скота и птицы на убой увеличилось на 29,9%, молока — на 1,9%, яиц — на 5,3%.

Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу, к 2021 году увеличить объём валового регионального продукта до одного триллиона рублей. Сельское хозяйство должно стать одной из точек роста экономики региона. Развитие АПК — приоритет долгосрочной стратегии Волгоградской области, обозначенный Андреем Бочаровым. За последние три года в области почти в семь раз выросло количество инвестпроектов в сельском хозяйстве. По итогам 2016 года регион занял второе место по производству овощей, собрав около миллиона тонн. Общий объём сельхозпроизводства в прошлом году составил почти 145 миллиардов рублей, что в полтора раза выше уровня 2013 года.

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