Бюджет Волгоградской области увеличил свои доходы

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, это составляет 101% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

По данным облэкономразвития, поступление налога на имущество организаций в первом полугодии увеличилось на 8,6% (плюс 291,5 миллиона рублей); налога, взимаемого по упрощённой системе налогообложения — на 10,2% (плюс 191,2 миллиона рублей).

Хорошую динамику демонстрируют сельскохозяйственные предприятия региона: за 1 полугодие 2017 года в консолидированный бюджет Волгоградской области от них поступили налоговые платежи на сумму один миллиард 30,4 миллиона рублей — на 18,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствует увеличение объёма производства сельскохозяйственной продукции, который в январе-июне составил 19,2 миллиарда рублей (103,8%). Например, в июне 2017 года по сравнению с июнем прошлого года производство скота и птицы на убой увеличилось на 29,9%, молока — на 1,9%, яиц — на 5,3%.