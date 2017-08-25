В Беларуси выросла средняя зарплата: что дальше?

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 авг — Sputnik. Согласно последним данным, которые обнародовал Национальный статистический комитет Беларуси, средняя заработная плата в июле увеличилась на 8 рублей 20 копеек.

До этого реальная заработная плата, которая начислялась в стране в годовом изменении, падала на протяжении последних полутора лет.

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По данным Национального статистического комитета, реальная зарплата в стране, то есть с учетом роста потребительских цен на товары и услуги, в июле текущего года по сравнению с июлем минувшего года увеличилась на 4,3%. Эти данные опубликованы на официальном сайте Национального статистического комитета.

По данным Нацстата, средняя начисленная зарплата в июле этого года по сравнению с июнем 2017 года выросла на 8,2 рубля, т.е на 1% и составила 827,5 рубля. В январе это было 720,7 рубля, в феврале — чуть больше 716 рублей, марте 770,6, апреле — 776,7, мае — 795,2, июне произошел чуть больший рост — 819,3 рубля.

Самая высокая начисленная зарплата по стране — традиционно в Минске — 1141,3 рубля, самая маленькая — в Витебской области (702 рубля), сообщили в Нацстате.