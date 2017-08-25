Башкирия входит в топ-5 регионов России по производству тепличных овощей

Источник: Башинформ

На первом месте — Краснодарский край, где с начала года собрано 70,2 тысячи тонн тепличных овощей.

На втором месте — Ставропольский край, овощеводы которого получили 44,2 тысячи тонн нового урожая.

Третью строчку Топ-5 лучших регионов по производству тепличных овощей занимает Татарстан — 34,2 тысячи тонн, по состоянию на 21 августа.

На четвертом месте — Республика Башкортостан с урожаем овощей в 30,3 тысячи тонн с начала года.

Замыкает пятерку Карачаево-Черкесская Республика, где с начала года выращено 28,1 тысячи тонн тепличных овощей.

По информации аграрного ведомства страны, валовой сбор тепличных овощей в целом по России составляет 550,5 тысячи тонн. Это почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В общей сложности, в этом году собрано 381,5 тысячи тонн огурцов и 160,3 тысячи тонн томатов.