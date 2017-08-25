Омские власти проведут инвентаризацию двух станций несуществующего метро за 150 тысяч

Источник: РИА "Новости"

Учреждение «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» Омской области объявило конкурс на проведение инвентаризации двух станций первоочередного участка первой линии метро, «Рабочая» и «Туполевская». Стоимость услуг оценили в 150 тысяч рублей.

Компания-подрядчик должна будет провести первичную инвентаризацию уже построенных объектов.

Напомним, что метро в Омске начали строить в 1992 году. 6 ноября 2014 года появилось сообщение о консервации строительства. Однако на это нужны были 600 миллионов рублей, которых в бюджете не было.