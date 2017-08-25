Суд приговорил главу Samsung к пяти годам тюрьмы
В Южной Корее суд приговорил заместителя председателя правления и фактического главу Samsung Ли Чжэ Ёна к пяти годам тюремного заключения, сообщает Reuters.
В Южной Корее суд приговорил заместителя председателя правления и фактического главу Samsung Ли Чжэ Ёна к пяти годам тюремного заключения, сообщает Reuters.
Ли Чжэ Ён был арестован в феврале. Он является главным фигурантом коррупционного дела, в рамках которого руководство Samsung обвиняется в даче взяток членам правительства и ближайшему окружению бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. По версии следствия,
Прокуратура просила для главы корпорации 12 лет заключения. Сам Ли Чжэ Ён отвергает предъявленные ему обвинения.