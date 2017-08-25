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10:08 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Суд приговорил главу Samsung к пяти годам тюрьмы

В Южной Корее суд приговорил заместителя председателя правления и фактического главу Samsung Ли Чжэ Ёна к пяти годам тюремного заключения, сообщает Reuters. Топ-менеджера признали виновным во взяточничестве, хищении средств и даче ложных показаний.

Источник: Reuters

Ли Чжэ Ён был арестован в феврале. Он является главным фигурантом коррупционного дела, в рамках которого руководство Samsung обвиняется в даче взяток членам правительства и ближайшему окружению бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. По версии следствия, топ-менеджеры Samsung перечислили $37 млн в благотворительные фонды подруги бывшей главы государства.

Прокуратура просила для главы корпорации 12 лет заключения. Сам Ли Чжэ Ён отвергает предъявленные ему обвинения.

Удар по экс-президенту Кореи: наследник империи Samsung арестован
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17 февраля© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
А ПО СОПАТКЕ ?!
Не в одной России воруют!
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