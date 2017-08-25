В Челябинской области 504 млн рублей дополнительно направят на замену лифтов по программе капремонта

Источник: РИА "Новости"

Деньги были сэкономлены на аукционах на проведение работ по ремонту лифтового оборудования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

«Более 3 тысяч лифтов, эксплуатируемых на территории региона, нуждаются в замене или ремонте. Замена лифтов является одной из приоритетных задач, так как это напрямую связано с безопасностью южноуральцев, поэтому предлагаю средства, сэкономленные в результате торгов, направить на те же цели, на замену лифтового оборудования и вышедших из строя лифтов», — подчеркнул Борис Дубровский.

Генеральный директор регионального оператора капремонта Вадим Борисов рассказал, что в период с 2017 по 2018 год в Челябинской области планировалось выполнить работ по замене 1 тыс. 12 лифтов на сумму 1,4 млрд рублей.