В Челябинской области 504 млн рублей дополнительно направят на замену лифтов по программе капремонта
По поручению губернатора Бориса Дубровского на замену лифтов по программе капитального ремонта дополнительно будет направлено 504 млн рублей.
По поручению губернатора Бориса Дубровского на замену лифтов по программе капитального ремонта дополнительно будет направлено 504 млн рублей.
Деньги были сэкономлены на аукционах на проведение работ по ремонту лифтового оборудования, сообщили Накануне.RU в
«Более 3 тысяч лифтов, эксплуатируемых на территории региона, нуждаются в замене или ремонте. Замена лифтов является одной из приоритетных задач, так как это напрямую связано с безопасностью южноуральцев, поэтому предлагаю средства, сэкономленные в результате торгов, направить на те же цели, на замену лифтового оборудования и вышедших из строя лифтов», — подчеркнул Борис Дубровский.
Генеральный директор регионального оператора капремонта Вадим Борисов рассказал, что в период с 2017 по 2018 год в Челябинской области планировалось выполнить работ по замене 1 тыс. 12 лифтов на сумму 1,4 млрд рублей.
Всего в 2017 году планируется выполнение 3 тыс. 193 видов