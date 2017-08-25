Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Игорь Крутой призвал молиться за Дмитрия Хворостовского
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Миллионер Пол Аллен обнаружил потерянный 72 года назад корабль
Маленькая московская квартира, которая кажется большой
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
1070 годовщина независимости Индии
10:43 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области 504 млн рублей дополнительно направят на замену лифтов по программе капремонта

По поручению губернатора Бориса Дубровского на замену лифтов по программе капитального ремонта дополнительно будет направлено 504 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Деньги были сэкономлены на аукционах на проведение работ по ремонту лифтового оборудования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

«Более 3 тысяч лифтов, эксплуатируемых на территории региона, нуждаются в замене или ремонте. Замена лифтов является одной из приоритетных задач, так как это напрямую связано с безопасностью южноуральцев, поэтому предлагаю средства, сэкономленные в результате торгов, направить на те же цели, на замену лифтового оборудования и вышедших из строя лифтов», — подчеркнул Борис Дубровский.

Генеральный директор регионального оператора капремонта Вадим Борисов рассказал, что в период с 2017 по 2018 год в Челябинской области планировалось выполнить работ по замене 1 тыс. 12 лифтов на сумму 1,4 млрд рублей.

Всего в 2017 году планируется выполнение 3 тыс. 193 видов строительно-монтажных работ по капремонту общего имущества многоквартирных домов на общую сумму 4,128 млрд рублей. В настоящий момент уже выполнено 566 видов строительно-монтажных работ, а также работ по подготовке проектно-сметной документации и строительному контролю на общую сумму 675 млн рублей. На сегодняшний день выполняются 2 тыс. 627 видов работ, они все будут исполнены, согласно заключенным контрактам, в 2017 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
"Огненная реновация" городов – новый вид "ЧГП" в России?
МЧС сообщило о 16 погибших при падении автобуса в море на Кубани
Госдеп: сокращение дипмиссии «бьет по гражданам России»
Клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции с пятницы
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Суд вынес приговор хабаровским живодерам
Медведев разрешил 19 вузам самим присуждать ученые степени
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Умер актер Джей Томас Знаменитый американский комик скончался в США на 70-м году жизни
Недвижимость
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь