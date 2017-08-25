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11:08 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге продолжаются опрессовки

В рамках программы «Re:конструкция-2017», направленной на улучшение качества теплоснабжения, специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании завершают сезон гидравлических испытаний в уральской столице, сообщили в пресс-службе ЕТК.

Уже проверено на плотность и прочность 640 км магистральных трубопроводов. Локальные испытания провели с помощью передвижных установок. Выдержав давление, испытания благополучно прошел большой участок — 92,6% сетей. Выявлено 98 повреждений, 62 из них устранено.

На данный момент идет устранение оставшихся. На этой неделе энергетики испытывают несколько участков трубопроводов в разных микрорайонах Екатеринбурга.

В частности, на Уралмаше (на улицах Победы, Индустрии и на проспекте Космонавтов), в поселке Пионерском (улицы Советская, Красина, Блюхера, Июльская, Раевского) и Верх-Исетском районе (Крылова, Ключевская, Токарей, Готвальда, Татищева).

Кроме того, сегодня в Екатеринбурге локальные гидравлические испытания прошли более 95% (2 059 км) квартальных сетей (малого диаметра) и трубопроводов от котельных. Выявлено 164 повреждения, 108 из них устранено, на остальных ведутся ремонтные работы.

«Для жителей города локальные опрессовки проходят незаметно, так как не влекут за собой ограничения горячего водоснабжения, за исключением краткого периода устранения повреждений», — отмечают энергетики.

Передвижные установки для проведения локальных испытаний изготовлены по индивидуальному заказу. Каждый агрегат позволяет проводить диагностику небольших участков сетей со скоростью около 3 км в день. Процесс идет без причинения ущерба строениям и стоящим в непосредственной близости от магистралей автомобилям. Найдя повреждение, ремонтники тут же его устраняют.

Для сравнения — при проведении опрессовок от ТЭЦ приходится несколько дней подряд тестировать трубы всего города, что неизбежно приводит к большому количеству крупных порывов, которые невозможно оперативно устранить. Всего за лето специалистам предстоит проверить на прочность и плотность 3,2 тыс. км квартальных и магистральных трубопроводов.

Летняя ремонтная кампания по подготовке к отопительному сезону проводится в рамках программы «Re:конструкция — 2017», которая направлена на повышение качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей и предполагает дополнительные финансовые вложения в повышение надежности тепловых систем. Плановые затраты на ремонт и техническое перевооружение теплосетевого комплекса составят 1,338 млрд рублей.

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