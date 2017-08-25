Северную дамбу обещают открыть 1 сентября

Глава Перми Дмитрий Самойлов проверил ход ремонтных работ на важных инфраструктурных объектах. На Северной дамбе смонтирована контактная сеть, близок к завершению процесс установки бордюрного камня из гранита, на следующей неделе планируется уложить выравнивающий слой асфальта. Открытие движения для трамваев и троллейбусов, как и планировалось, состоится 1 сентября.



Также в этот день планируют открыть участок ул. Н. Островского, где сетевые компании перекладывали тепломагистраль.



Ремонт сквера возле театра оперы и балета также обещают скоро завершить. В ближайшую неделю подрядчику предстоит сделать новое покрытие площади перед театром, завершить мощение дорожек, восстановление ограды сквера.