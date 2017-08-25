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12:15 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи начали сборку космического корабля «Буран»

На площадке образовательного центра «Сириус» началась сборка орбитального корабля «Буран».

Источник: Вести Сочи

Он должен стать частью научно-популярной экспозиции о космосе. Полноразмерный макет космического судна прибыл на курорт несколько недель назад.

Сейчас в сборке участвуют 15 человек. Из-за жаркой погоды работают посменно. Реставраторы трудятся с утра до обеда, потом перерыв, продолжают работу только вечером. Все ключевые части уже собраны.

«Большая работа проведена по состыковке кузова и фюзеляжа, также крыльев. Будет проведена ювелирная работа по склепыванию элементов. Порядка 8 тысяч клепок будет соеденино», — рассказал начальник отдела реставрации ракетно-космической корпорации «Энергия» им. Королева Андрей Самарин.

Напомним, полноразмерный макет «Бурана» доставили в Сочи в конце июля. Транспортировка из подмосковного Королева заняла больше месяца. Сначала везли по суше на грузовиках, потом загрузили все части, а было их почти 20, на теплоход. Груз принимали в порту Имеретинский.

В ближайшее время специалисты установят внутреннее оборудование в кабине: приборы, аппараты, кресла. Воспроизведут внутреннюю отделку, нанесут на корпус знаки отличия. В готовом виде «Буран» предстанет в конце сентября. Затем его установят на специальную площадку парка науки и техники «Сириуса» (бывший главный медиацентр). Макет станет главной частью космической выставки.

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