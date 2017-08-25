В Сочи начали сборку космического корабля «Буран»
На площадке образовательного центра «Сириус» началась сборка орбитального корабля «Буран».
На площадке образовательного центра «Сириус» началась сборка орбитального корабля «Буран».
Он должен стать частью
Сейчас в сборке участвуют 15 человек.
«Большая работа проведена по состыковке кузова и фюзеляжа, также крыльев. Будет проведена ювелирная работа по склепыванию элементов. Порядка 8 тысяч клепок будет соеденино», — рассказал начальник отдела реставрации
Напомним, полноразмерный макет «Бурана» доставили в Сочи в конце июля. Транспортировка из подмосковного Королева заняла больше месяца. Сначала везли по суше на грузовиках, потом загрузили все части, а было их почти 20, на теплоход. Груз принимали в порту Имеретинский.
В ближайшее время специалисты установят внутреннее оборудование в кабине: приборы, аппараты, кресла. Воспроизведут внутреннюю отделку, нанесут на корпус знаки отличия. В готовом виде «Буран» предстанет в конце сентября. Затем его установят на специальную площадку парка науки и техники «Сириуса» (бывший главный медиацентр). Макет станет главной частью космической выставки.