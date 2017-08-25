Задолженность за теплоресурсы в Дзержинске Нижегородской области составила более 840 млн рублей по данным на 15 августа

ООО «Единый расчетно-кассовый центр» (ЕРКЦ) совместно с Нижегородским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и службой судебных приставов провели рейд по квартирам должников за отопление и горячую воду в Дзержинске. В ходе рейда специалисты компании посетили более 20 квартир.
Сообщается, что в результате еженедельных рейдов за период с января по август 2017 года было взыскано около 3 млн рублей. При этом общая сумма долга за отопление и горячую воду жителей Дзержинска по состоянию на 15 августа превысила 840 млн рублей.
Согласно информации, по сравнению с 2016 годом количество поданных исков увеличилось в 2017 году на 55%. «Сложная ситуация с задолженностью вынуждает обращаться в суд для взыскания долгов. Исполнительные документы, полученные по итогам судебного процесса, направляются для принудительного взыскания в банки, в которых у должника открыты счета, по месту работы должника или в Пенсионный фонд. При этом минимальная ежемесячная сумма удержания из заработной платы с банковской карты в счет погашения долга составляет 40%. В случае передачи исполнительных документов в Федеральную службу судебных приставов должником дополнительно оплачивается исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга», — говорится в пресс-релизе.
«Злостным неплательщикам необходимо понимать, что аресту может подвергнуться их имущество, расчетные счета, денежные средства с которых в счет погашения долга списываются автоматически. Особенно должны быть внимательными жители при покупке, так называемой, квартиры с долгами, ведь их наличие может привести к неприятным последствиям. Избежать сложностей, связанных с долгами, вопросы задолженности лучше решать до подачи документов в суд. Лучше оплатить долги или обратиться в ЕРКЦ для заключения соглашения о реструктуризации задолженности. Наша компания готова помочь должнику найти пути решения проблемы оплаты долга, но только до момента направления документов в суд», — отметил исполняющий обязанности исполнительного директора ЕРКЦ Александр Захаров.