Задолженность за теплоресурсы в Дзержинске Нижегородской области составила более 840 млн рублей по данным на 15 августа

Источник: НИА-Нижний Новгород

ООО «Единый расчетно-кассовый центр» (ЕРКЦ) совместно с Нижегородским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и службой судебных приставов провели рейд по квартирам должников за отопление и горячую воду в Дзержинске. В ходе рейда специалисты компании посетили более 20 квартир.

Сообщается, что в результате еженедельных рейдов за период с января по август 2017 года было взыскано около 3 млн рублей. При этом общая сумма долга за отопление и горячую воду жителей Дзержинска по состоянию на 15 августа превысила 840 млн рублей.

Согласно информации, по сравнению с 2016 годом количество поданных исков увеличилось в 2017 году на 55%. «Сложная ситуация с задолженностью вынуждает обращаться в суд для взыскания долгов. Исполнительные документы, полученные по итогам судебного процесса, направляются для принудительного взыскания в банки, в которых у должника открыты счета, по месту работы должника или в Пенсионный фонд. При этом минимальная ежемесячная сумма удержания из заработной платы с банковской карты в счет погашения долга составляет 40%. В случае передачи исполнительных документов в Федеральную службу судебных приставов должником дополнительно оплачивается исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга», — говорится в пресс-релизе.