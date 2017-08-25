62 управляющие компании-«пустышки» выявили в Иркутской области

Партпроект ЕР «Управдом» подвел промежуточные итоги мониторинга по выявлению управляющих компаний-«пустышек», его результаты будут направлены в Минстрой России. Установлено, что в 40 исследуемых регионах РФ нашлось 1478 управляющих организаций, которые получили лицензию свыше шести месяцев назад, однако так и не приступили к работе. В Иркутской области таких компаний 62. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ИРО партии.

Служба государственного жилищного надзора области, которая активно включилась в мониторинг и помогла собрать необходимую информацию, проявила озабоченность в этом вопросе. С помощью партийного проекта «Управдом» в Службе надеются урегулировать ряд проблем в работе управляющих компаний региона. Сотрудничество будет заключаться в проведении совместных с партийным проектом мероприятий, получению информации и ее обработке. Региональный координатор проекта «Управдом» партии «Единая Россия» в Иркутской области Антон Красноштанов рассказал, что ситуация с компаниями-«пустышками» в нашем регионе схожа во многом с соседями.