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11:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

62 управляющие компании-«пустышки» выявили в Иркутской области

Регион принял участие в мониторинге в рамках проекта «Управдом».

Партпроект ЕР «Управдом» подвел промежуточные итоги мониторинга по выявлению управляющих компаний-«пустышек», его результаты будут направлены в Минстрой России. Установлено, что в 40 исследуемых регионах РФ нашлось 1478 управляющих организаций, которые получили лицензию свыше шести месяцев назад, однако так и не приступили к работе. В Иркутской области таких компаний 62. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ИРО партии.

Служба государственного жилищного надзора области, которая активно включилась в мониторинг и помогла собрать необходимую информацию, проявила озабоченность в этом вопросе. С помощью партийного проекта «Управдом» в Службе надеются урегулировать ряд проблем в работе управляющих компаний региона. Сотрудничество будет заключаться в проведении совместных с партийным проектом мероприятий, получению информации и ее обработке. Региональный координатор проекта «Управдом» партии «Единая Россия» в Иркутской области Антон Красноштанов рассказал, что ситуация с компаниями-«пустышками» в нашем регионе схожа во многом с соседями.

«Сегодня мы сталкиваемся с проблемами, когда на рынке появляются управляющие компании, созданные для целей управления домами, оказания услуг в сфере ЖКХ, но деятельность они не начинают вести. Компании поучают лицензии, но не берут в управление ни один дом. Либо такие компании не выбирают сами жители, либо компании сами не стремятся работать. Создание управляющих организаций, получение лицензий предполагают активную деятельность. Если компании не приступают к непосредственно своей деятельности — значит, что что-то не так либо с ней, либо на рынке ЖКХ. И это необходимо выяснить. Работа по “пустышкам” будет продолжена», — отметил Антон Красноштанов.

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