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11:11 (мск), источник: ИА REGNUM

ВЭФ-2017 целиком забронировал гостиничный комплекс Владивостока

Стоимость авиабилетов выросла до 113 тыс. рублей.

Во Владивостоке в дни проведения третьего Восточного экономического форума, с 6 по 7 сентября, не осталось свободных гостиничных номеров. В некоторых отелях бронь закончилась уже к сегодняшнему дню, 25 августа. Чаще всего места появляются 9 сентября, есть гостиницы, где свободные номера будут только в октябре. Перелёт из Москвы во Владивосток и обратно может стоить в дни ВЭФ вплоть до 113 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В трёхзвёздочной гостинице «Меридиан» свободных номеров нет в период с 3 сентября по 8 сентября включительно. Остановиться в отеле на 9—10 сентября, а также на 1—2 сентября, будет стоить от 4,5 тысяч рублей до 21 тысячи рублей.

Номера в пятизвёздочной гостинице Hyundai отсутствуют на 5—9 сентября, не осталось свободных номеров на 2 и 11 сентября. На 3—4 сентября есть номера от 18,7 тыс. рублей до 37,5 тыс. рублей, на 12—13 сентября — от 12,5 тыс. рублей до 85 тыс. рублей (президентский).

Заселение в трёхзвёздочный отель Azimut невозможно на 5—7 сентября. С 3 по 4 сентября цены на номера варьируются с 3,5 тыс. до 6,7 тыс. рублей. С 8 по 9 сентября — от 3, 5 до 6,7 тыс. рублей, однако свободных номеров осталось мало.

На территории кампуса ДВФУ свободные номера есть только на 26 октября, их стоимость начинается с 4 тыс. рублей, однако осталось всего 12 номер. Самый дорогой номер на эти даты остался только за 4,8 тыс. рублей.

Свободных номеров в гостинице «Ренессанс» нет до 10 сентября. С 10 по 11 сентября можно забронировать номер стоимостью от 4,5 до 8 тыс. рублей. В гостинице «Гранит», которая находится вдали от центра, свободных номеров нет вплоть до 11 октября. С 11 по 12 октября есть номера от 1,5 до 3,5 тыс. рублей.

Перелёт из Москвы во Владивосток на 5—8 сентября, в дни проведения ВЭФ, стоит от 50 тыс. рублей до 113 тыс. рублей, оба рейса с пересадками. На 11—13 сентября авиабилеты стоят уже от 35,5 тыс. рублей до 99,4 тыс. рублей, в начале октября — от 23,2 тыс. рублей до 70,3 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, третий Восточный экономический форум состоится в кампусе ДВФУ на острове Русский 6—7 сентября, его откроет президент РФ Владимир Путин. Участие в международном мероприятие подтвердили премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин, президент Монголии Халт Маагий Баттулга, всего — свыше 26 стран-участников.

В гостиницу Hyatt на Корабельной набережной Владивостока должна быть заселена часть гостей и участников ВЭФ-2017 года, однако открытой информации о стоимости номеров нет. Известно лишь, что в преддверии форума генподрядчик «Наш дом — Приморье» закупал 258 телевизоров за 32 млн рублей.

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