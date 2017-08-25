ВЭФ-2017 целиком забронировал гостиничный комплекс Владивостока
Стоимость авиабилетов выросла до 113 тыс. рублей.
Стоимость авиабилетов выросла до 113 тыс. рублей.
Во Владивостоке в дни проведения третьего Восточного экономического форума, с 6 по 7 сентября, не осталось свободных гостиничных номеров. В некоторых отелях бронь закончилась уже к сегодняшнему дню, 25 августа. Чаще всего места появляются 9 сентября, есть гостиницы, где свободные номера будут только в октябре. Перелёт из Москвы во Владивосток и обратно может стоить в дни ВЭФ вплоть до 113 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В трёхзвёздочной гостинице «Меридиан» свободных номеров нет в период с 3 сентября по 8 сентября включительно. Остановиться в отеле на
Номера в пятизвёздочной гостинице Hyundai отсутствуют на
Заселение в трёхзвёздочный отель Azimut невозможно на
На территории кампуса ДВФУ свободные номера есть только на 26 октября, их стоимость начинается с 4 тыс. рублей, однако осталось всего 12 номер. Самый дорогой номер на эти даты остался только за 4,8 тыс. рублей.
Свободных номеров в гостинице «Ренессанс» нет до 10 сентября. С 10 по 11 сентября можно забронировать номер стоимостью от 4,5 до 8 тыс. рублей. В гостинице «Гранит», которая находится вдали от центра, свободных номеров нет вплоть до 11 октября. С 11 по 12 октября есть номера от 1,5 до 3,5 тыс. рублей.
Перелёт из Москвы во Владивосток на
Как сообщало ИА REGNUM, третий Восточный экономический форум состоится в кампусе ДВФУ на острове Русский
В гостиницу Hyatt на Корабельной набережной Владивостока должна быть заселена часть гостей и участников ВЭФ-2017 года, однако открытой информации о стоимости номеров нет. Известно лишь, что в преддверии форума генподрядчик «Наш дом — Приморье» закупал 258 телевизоров за 32 млн рублей.