Татфондбанк подал иск о банкротстве к одному из своих крупных акционеров

«ПАО “Татфондбанк” в лице конкурсного управляющего ГК “Агентство по страхованию вкладов” подал иск о признании ООО “Новая нефтехимия” банкротом. Сумма исковых требований — 161,5 млн рублей», — сказано в материалах.

Как сообщалось ранее, накануне Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по делу о банкротстве «Новой нефтехимии» по иску ООО «Производственная компания «КамПолиБэг», (г. Елабуга, Татарстан). Он был подан 13 июля 2017 года. Сумма исковых требований составила 411 тыс. рублей.

«Новая нефтехимия» занимается в качестве основного вида деятельности вложением в ценные бумаги, а также добычей сырой нефти и попутного газа. «Новая нефтехимия» владеет 20% некогда самого крупного банка Татарстана — Татфондбанка (сейчас находится в процедуре банкротства), а также 100% Тимербанка, в отношении которого Банк России 21 августа этого года продлил действие временной администрации на шесть месяцев.