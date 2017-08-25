Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
У строящегося моста в Крым упал в море автобус с людьми
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
9Кирилл Серебренников в суде
13:35 (мск), источник: ТАСС

Татфондбанк подал иск о банкротстве к одному из своих крупных акционеров

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск Татфондбанка к компании «Новая нефтехимия» (владеет 20% банка). Об этом сообщается в материалах суда.

«ПАО “Татфондбанк” в лице конкурсного управляющего ГК “Агентство по страхованию вкладов” подал иск о признании ООО “Новая нефтехимия” банкротом. Сумма исковых требований — 161,5 млн рублей», — сказано в материалах.

Как сообщалось ранее, накануне Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по делу о банкротстве «Новой нефтехимии» по иску ООО «Производственная компания «КамПолиБэг», (г. Елабуга, Татарстан). Он был подан 13 июля 2017 года. Сумма исковых требований составила 411 тыс. рублей.

«Новая нефтехимия» занимается в качестве основного вида деятельности вложением в ценные бумаги, а также добычей сырой нефти и попутного газа. «Новая нефтехимия» владеет 20% некогда самого крупного банка Татарстана — Татфондбанка (сейчас находится в процедуре банкротства), а также 100% Тимербанка, в отношении которого Банк России 21 августа этого года продлил действие временной администрации на шесть месяцев.

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка 3 марта 2017 года Согласно данным отчетности, на 1 февраля 2017 годаТатфондбанк по величине активов занимал 42 место в банковской системе РФ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
Число погибших в аварии с автобусом на Кубани возросло до 18
Ростуризм назвал причину банкротства Ted Travel
Военным пенсионерам хотят увеличить минимум выслуги лет
МВД предложило новые сроки оформления загранпаспорта
Суд вынес приговор хабаровским живодерам
Пугачеву пригласили получить материнский капитал
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь