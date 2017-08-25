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11:29 (мск), источник: dostup1.ru

На 6 дней закрыто движение в Калининском районе

Ограничения связаны с реконструкцией теплотрассы.

Вниманию автомобилистов: в Калининском районе Челябинска на шесть дней закрыто движение на улице Кудрявцева, — ограничение связано с реконструкцией участка теплотрассы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Движение на участке улицы Кудрявцева от Ферросплавной до Сталелитейной будет закрыто с 25 августа до 10 утра 1 сентября», — говорится в сообщении.

Объезд организован по проспекту Победы, улицам Артиллерийская и Сталелитейная.

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