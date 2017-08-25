На 6 дней закрыто движение в Калининском районе
Ограничения связаны с реконструкцией теплотрассы.
Ограничения связаны с реконструкцией теплотрассы.
Вниманию автомобилистов: в Калининском районе Челябинска на шесть дней закрыто движение на улице Кудрявцева, — ограничение связано с реконструкцией участка теплотрассы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Движение на участке улицы Кудрявцева от Ферросплавной до Сталелитейной будет закрыто с 25 августа до 10 утра 1 сентября», — говорится в сообщении.
Объезд организован по проспекту Победы, улицам Артиллерийская и Сталелитейная.