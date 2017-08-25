В Башкирии моногорода получат 130,5 млн рублей на поддержку бизнеса

Правительство Башкирии выделит 130,5 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах. Распоряжение накануне подписал премьер-министр республики Рустэм Марданов.

Всего шесть городов в республике имеют статус моногородов, каждый из них получит часть федеральных денег. Самые крупные суммы на поддержку предпринимателей получат Учалы и Нефтекамск — по 16,6 млн рублей.

Другие моногорода получат меньшие суммы: Белебей — 13,28 млн рублей, Кумертау 7,62 млн, Белорецк — 6,2 млн, Благовещенск — 1,65 млн.