В Башкирии моногорода получат 130,5 млн рублей на поддержку бизнеса
Деньги для малого бизнеса выделяются по федеральной программе.
Деньги для малого бизнеса выделяются по федеральной программе.
Правительство Башкирии выделит 130,5 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах. Распоряжение накануне подписал
Всего шесть городов в республике имеют статус моногородов, каждый из них получит часть федеральных денег. Самые крупные суммы на поддержку предпринимателей получат Учалы и Нефтекамск — по 16,6 млн рублей.
Другие моногорода получат меньшие суммы: Белебей — 13,28 млн рублей, Кумертау 7,62 млн, Белорецк — 6,2 млн, Благовещенск — 1,65 млн.
Два из шести моногородов Башкирии имеют сложное