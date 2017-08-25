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11:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии моногорода получат 130,5 млн рублей на поддержку бизнеса

Деньги для малого бизнеса выделяются по федеральной программе.

Правительство Башкирии выделит 130,5 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах. Распоряжение накануне подписал премьер-министр республики Рустэм Марданов.

Всего шесть городов в республике имеют статус моногородов, каждый из них получит часть федеральных денег. Самые крупные суммы на поддержку предпринимателей получат Учалы и Нефтекамск — по 16,6 млн рублей.

Другие моногорода получат меньшие суммы: Белебей — 13,28 млн рублей, Кумертау 7,62 млн, Белорецк — 6,2 млн, Благовещенск — 1,65 млн.

Два из шести моногородов Башкирии имеют сложное социально-экономическое положении — Кумертау и Белебей. Они же недавно получили статус территории опережающего социально-экономического развития.

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