В Ростовской области вводят систему дистанционной передачи показаний счетчиков воды
В Ростовской области начали внедрять систему дистанционной передачи показаний приборов учета воды. Об этом сообщил заместитель министра ЖКХ региона Валерий Былков.
В Ростовской области начали внедрять систему дистанционной передачи показаний приборов учета воды. Об этом сообщил заместитель министра ЖКХ региона Валерий Былков.
Новая беспроводная энергоэффективная технологии «Стриж» позволяет передавать данные на десятки километров и обеспечивает автономность работы датчиков свыше 10 лет без замены питания.
Для того, чтобы внедрить систему, вместо старых приборов учета устанавливают новые с интегрированными радиомодулями, которые передают показания через базовую станцию. После этого данные автоматически обрабатываются и предоставляются в удобном
Замминистра отметил, что внедрение новой системы осуществляется на основании коллективного решения собственников жилья. Источником финансирования являются собственные средства граждан, в том числе, и те, которые поступают на лицевой счет дома за текущий ремонт и содержание. Система уже установлена в нескольких домах Ростова и Новошахтинска.