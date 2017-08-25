В Ростовской области вводят систему дистанционной передачи показаний счетчиков воды

Новая беспроводная энергоэффективная технологии «Стриж» позволяет передавать данные на десятки километров и обеспечивает автономность работы датчиков свыше 10 лет без замены питания.

Для того, чтобы внедрить систему, вместо старых приборов учета устанавливают новые с интегрированными радиомодулями, которые передают показания через базовую станцию. После этого данные автоматически обрабатываются и предоставляются в удобном веб-интерфейсе. Обратный канал связи позволяет управлять отдельными приборами и устройствами удаленно. Кроме того, новая технология позволяет наблюдать за расходованием ресурсов в режиме реального времени.