Определен арендатор земельного участка под строительство аквапарка
Победителем аукциона стала компания «Термит».
Победителем аукциона стала компания «Термит».
Красноярская компания «Термит» выиграла торги на аренду земельного участка, предназначенного для строительства гостиничного комплекса и аквапарка. Аукцион состоялся раньше намеченного срока — 25 августа. Об этом сообщили в
В администрации сообщили, что на конкурс подали только одну заявку, которая отвечала всем требованиям и критериям. Договор с новым подрядчиком заключили на 7 лет. Стоимость аренды — 23,7 млн рублей в год.
«В соответствии с частью 6 ст. 39.6 и частью 11 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации: договор аренды земельного участка заключается с ООО “Термит”», — говорится в сообщении.
Будущий аквапарк будет располагаться на пересечении ул. 9 Мая и ул. Шахтеров. Согласно генплану Красноярска, около стадиона «Арена. Север» должны построить аквапарк на 3 тыс. человек и гостиницу. Площадь всего аквапарка составит минимум 30 тысяч кв. метров. Из них на водную поверхность придется 2240 «квадрата».
Сроки строительства нового места для отдыха пока не уточняются.
Отметим, что возможность строительства в Красноярске аквапарка глава города Эдхам Абкулатов обозначил как одно из перспективных направлений для развития среднего бизнеса. Идею строительства в городе аквапарка поддержали и красноярцы, для которых проводился специальный опрос.
По данным из открытых источников, ООО «Термит» — компания по производству пластмассовых изделий. Фирма зарегистрирована на ул. Грунтовой.
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