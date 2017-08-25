Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Путин провел закрытую встречу с отцом своей крестницы
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
9Кирилл Серебренников в суде
12Растущее напряжение вокруг КНДР
12:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Определен арендатор земельного участка под строительство аквапарка

Победителем аукциона стала компания «Термит».

Красноярская компания «Термит» выиграла торги на аренду земельного участка, предназначенного для строительства гостиничного комплекса и аквапарка. Аукцион состоялся раньше намеченного срока — 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

В администрации сообщили, что на конкурс подали только одну заявку, которая отвечала всем требованиям и критериям. Договор с новым подрядчиком заключили на 7 лет. Стоимость аренды — 23,7 млн рублей в год.

«В соответствии с частью 6 ст. 39.6 и частью 11 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации: договор аренды земельного участка заключается с ООО “Термит”», — говорится в сообщении.

Будущий аквапарк будет располагаться на пересечении ул. 9 Мая и ул. Шахтеров. Согласно генплану Красноярска, около стадиона «Арена. Север» должны построить аквапарк на 3 тыс. человек и гостиницу. Площадь всего аквапарка составит минимум 30 тысяч кв. метров. Из них на водную поверхность придется 2240 «квадрата».

Сроки строительства нового места для отдыха пока не уточняются.

Отметим, что возможность строительства в Красноярске аквапарка глава города Эдхам Абкулатов обозначил как одно из перспективных направлений для развития среднего бизнеса. Идею строительства в городе аквапарка поддержали и красноярцы, для которых проводился специальный опрос.

По данным из открытых источников, ООО «Термит» — компания по производству пластмассовых изделий. Фирма зарегистрирована на ул. Грунтовой.

Подготовлено по материалам пресс-службы мэрии Красноярска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Свыше ста случаев профзаболеваний выявили в Красноярском крае за полгода
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани выросло до 17
Клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции с пятницы
Военным пенсионерам хотят увеличить минимум выслуги лет
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Суд вынес приговор хабаровским живодерам
Пугачеву пригласили получить материнский капитал
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Умер актер Джей Томас Знаменитый американский комик скончался в США на 70-м году жизни
Недвижимость
В Петербурге мужчина упал с балкона вместе с перилами
Как сносят дома в разных странах мира
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Заработала новая программа помощи ипотечникам
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь