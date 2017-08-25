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11:47 (мск), источник: Om1.ru

В зоне частного сектора в Омске планируют построить квартал многоэтажек

Такой проект согласовывает с властями компания «ЗСЖБ-6». Её интересует территория на улице 22 Декабря в Старом Кировске.

Департамент архитектуры и градостроительства провёл публичные слушания по поводу межевания и планировки территории в Кировском округе. Как сообщает мэрия Омска, обсуждался участок между улицами Граничной и Волгоградской.

На публичных слушаниях выступила представительница АО «Завод сборного железобетона № 6». Она предложила учесть в новом чертеже планировки будущий жилой квартал на улице 22 Декабря. Сейчас вдоль этой улицы тянутся частный сектор и промзона. Но «ЗСЖБ-6» хочет построить там жилые дома высокой и средней этажности, газовую котельную и многоэтажный гараж-стоянку. Проект межевания этой территории застройщик разрабатывает самостоятельно.

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