В зоне частного сектора в Омске планируют построить квартал многоэтажек

Департамент архитектуры и градостроительства провёл публичные слушания по поводу межевания и планировки территории в Кировском округе. Как сообщает мэрия Омска, обсуждался участок между улицами Граничной и Волгоградской.

На публичных слушаниях выступила представительница АО «Завод сборного железобетона № 6». Она предложила учесть в новом чертеже планировки будущий жилой квартал на улице 22 Декабря. Сейчас вдоль этой улицы тянутся частный сектор и промзона. Но «ЗСЖБ-6» хочет построить там жилые дома высокой и средней этажности, газовую котельную и многоэтажный гараж-стоянку. Проект межевания этой территории застройщик разрабатывает самостоятельно.