В центре Омска приступили к ремонту дорог

Уже сегодня начнутся работы на первом из 13 запланированных объектов — вечером и ночью подрядчик начнет фрезерование деформированного дорожного полотна. Когда старый асфальт будет снят, специалисты приступят к укладке нового качественного покрытия в два слоя.

Как ранее сообщал «СуперОмск», работы будет выполнять ООО «ГРИАР Холдинг». Работы на всех запланированных магистралях должны быть завершены уже к 15 сентября.

Всего будет приведено в порядок 13 дорог в Центральном округе:

— дорога по улице Гусарова (от Гагарина до Фрунзе);.

— дорога по улице 5-й Армии (от Чернышевского до Госпитальной);.

— дорога по улице Красногвардейской (от Герцена до Орджоникидзе и от Певцова до набережной Тухачевского);.

— дорога по Газетному переулку (от Сенной до Карла Либкнехта);.

— дорога по Больничному переулку (от Краснофлотской до Гусарова);.

— дорога по улице Тюменской (от Краснофлотской до Фрунзенского моста);.

— дорога по улице Краснофлотской (от Сенной до Больничного переулка);.

— дорога по улице Чехова (от Сенной до Щербанева);.

— дорога и тротуар по улице Карла Либкнехта (от Партизанской до Краснофлотской);.

— дорога по улице Сенной (от Краснофлотской до здания № 22 по Сенной);.

— дорога по улице Щербанева, (от Ленина до Комсомольского моста и от здания № 20 по Щербанева до Чехова);.

— дорога по улице Бударина (от Щербанева до Карла Либкнехта);.