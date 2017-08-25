Более 15 тысяч калининградцев получили компенсации взносов на капремонт

Источник: Аргументы и факты

Как сообщалось ранее, компенсация в 50% предоставляется одиноко проживающим неработающим пенсионерам-собственникам в возрасте старше 70 лет, старше 80 лет — в размере 100% от обязательного взноса на капремонт.

«Действие областного закона распространяется также на одиноко проживающих собственников, получающих социальную доплату к пенсии, и собственников, проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих пенсионеров, получающих социальную доплату к пенсии», — напомнил заместитель генерального директора Фонда Игорь Антонович.

Тем, кто обратится за предоставлением компенсации впервые, нужно придти в МФЦ лично (также это может сделать уполномоченный представитель). Компенсации назначаются с месяца подачи заявления без учета предыдущих месяцев.