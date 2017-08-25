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12:04 (мск), источник: "Российская газета"

В Омской области запустили ностальгические туры

В Прииртышье предлагают ностальгические поездки для жителей Германии и других стран, которые растеряли связи с родиной, но тоскуют по ней.

Источник: "Российская газета"

В 90-х годах многие омичи, имеющие немецкие корни, массово уезжали в Германию в поисках лучшей жизни. Тогда Омскую область покинуло несколько десятков тысяч российских немцев. Спустя годы переселенцы стали тосковать по родине. Только в прошлом году в Омскую область вернулось более 600 репатриантов. Однако многие семьи, пустившие корни в другой стране, просто хотят «хоть одним глазком» взглянуть еще раз на те места, где прошло их детство, и показать их своим детям и внукам. Но приехать в гости уже не к кому — за несколько десятилетий контакты с бывшими земляками потерялись. А некоторые деревни уже и вовсе исчезли с карты.

— Мы решили предложить для мигрантов ностальгические туры, — рассказала «РГ» заместитель министра культуры Омской области Анна Статва. — Благодаря такому путешествию иностранцы, родившиеся в России, смогут вновь побывать на своей малой родине, освежить в памяти язык и традиции родной страны, встретиться с одноклассниками, посмотреть, как изменились за долгие годы края, которые навсегда остались в их сердце.

По словам туроператоров, больше всего бывшие земляки скучают по природе — березовым лесам и тайге, мечтают искупаться в реке, половить рыбу, сварить уху, посидеть у костра и поговорить по душам. А еще просят, чтобы была возможность переночевать в простом деревянном доме с русской печкой, попить парного молока «из-под коровы», прокатиться на телеге в запряженной упряжке.

— Для тех иностранцев, кто плохо знает историю своей семьи и свои корни, мы можем подготовить родословную, составить генеалогическое древо, — говорит начальник архивного управления министерства Галина Растегаева. — Путешественники также могут лично поработать в архиве со всеми необходимыми документами, получить копии выписок с данными их родных из метрических книг.

Для желающих отправиться в ностальгическую поездку операторы готовы разрабатывать индивидуальные туры — в зависимости от потребностей. Ведь кто-то хочет просто посетить родную деревню, сходить на погост и уехать обратно. А кто-то мечтает приехать всей семьей на целый месяц — отдохнуть в комфортных условиях и посмотреть все достопримечательности Прииртышья.

Этим летом в Омскую область уже приезжали несколько друзей из Мюнхена. Это взрослые дети бывших омичей, которые родились в Германии, но никогда не были в Сибири. Родители рассказывали им о своей родине, но возможности приехать в гости не было. Молодые мужчины изъявили желание посмотреть тайгу, посетить деревни на севере области и сплавиться на лодке по тихой спокойной реке.

— Еще они просили показать им настоящих медведей и хотели поближе с ними познакомиться, — улыбается Анна Статва. — Мы им долго объясняли, что это очень опасные звери и путешественникам лучше с ними не встречаться.

От поездки по сибирским селам жители Мюнхена были в полном восторге. Особенно удивило туристов то, что на берегу реки можно жечь костер, а за выловленных карасей и собранные в лесу грибы и ягоды никому не нужно платить. Они были рады, что наконец-то побывали в краях, где началась история их семьи и обещали обязательно вернуться. Чтобы показать эти места уже своим детям.

По словам туроператоров, стоимость подобных путешествий будет относительно невысокой.

К примеру, двухдневная ностальгическая поездка обойдется туристам-иностранцам в 5−6 тысяч рублей, пятидневная — в 10−15 тысяч рублей. Это без учета затрат на билеты и гостиницу.

— Главное, дать людям возможность исполнить мечту и приехать на малую родину. А еще — привлечь внимание иностранцев к Сибири, — говорит Анна Статва.

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