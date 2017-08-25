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16:53 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградцам снизят ставку по ипотеке

Руководство региона заключило соглашение с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию о предоставлении специальных ипотечных жилищных программ. Об этом 24 августа шла речь на совещании по вопросам градостроительной политики.

Для категорий населения, которые определит правительство Калининградской области, ставка по ипотечным кредитам будет ниже. Список будет уточняться, туда могут попасть медики, учителя и военные. Сейчас на первичном рынке жилья в Калининграде средняя ставка по ипотеке составляет 10,8%.

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Александр Плутник, генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию:

— Для этих категорий ставка будет на 2,5 — 3% ниже, чем та, которая сегодня есть на рынке. Средняя ставка на первичном рынке в Калининграде порядка 10,8%. По продуктам АИЖК 9,5%. На 3,5% — значительное сокращение ставки.

Антон Алиханов, глава Калининградской области:

 — Говорили о каких-то прикладных вещах в сфере ипотечного кредитования, расширении банков, через которые мы можем реализовывать вот эти программы ипотечные. С учётом того, что наш фонд является агентом АИЖК на территории. Мы можем вовлекать дополнительно в оборот федеральные земли для того, чтобы решать проблемы дольщиков. Это одна из самых важных тем, которые мы обсуждали.

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