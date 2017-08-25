Калининградцам снизят ставку по ипотеке

Для категорий населения, которые определит правительство Калининградской области, ставка по ипотечным кредитам будет ниже. Список будет уточняться, туда могут попасть медики, учителя и военные. Сейчас на первичном рынке жилья в Калининграде средняя ставка по ипотеке составляет 10,8%.

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Александр Плутник, генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию:

— Для этих категорий ставка будет на 2,5 — 3% ниже, чем та, которая сегодня есть на рынке. Средняя ставка на первичном рынке в Калининграде порядка 10,8%. По продуктам АИЖК 9,5%. На 3,5% — значительное сокращение ставки.

Антон Алиханов, глава Калининградской области: