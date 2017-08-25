Калининградцам снизят ставку по ипотеке

Для категорий населения, которые определит правительство Калининградской области, ставка по ипотечным кредитам будет ниже. Список будет уточняться, туда могут попасть медики, учителя и военные. Сейчас на первичном рынке жилья в Калининграде средняя ставка по ипотеке составляет 10,8%.
Александр Плутник, генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию:
— Для этих категорий ставка будет на 2,5 — 3% ниже, чем та, которая сегодня есть на рынке. Средняя ставка на первичном рынке в Калининграде порядка 10,8%. По продуктам АИЖК 9,5%. На 3,5% — значительное сокращение ставки.
Антон Алиханов, глава Калининградской области:
— Говорили о каких-то прикладных вещах в сфере ипотечного кредитования, расширении банков, через которые мы можем реализовывать вот эти программы ипотечные. С учётом того, что наш фонд является агентом АИЖК на территории. Мы можем вовлекать дополнительно в оборот федеральные земли для того, чтобы решать проблемы дольщиков. Это одна из самых важных тем, которые мы обсуждали.