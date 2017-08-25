Молдавские яблоки вернулись на российские прилавки
Сегодня, 25 августа, в социальной сети Facebook появилась фотография яблок, которые произвели в Молдове.
Сегодня, 25 августа, в социальной сети Facebook появилась фотография яблок, которые произвели в Молдове.
Данный случай произвел большой резонанс в социальных сетях.
— Очень горжусь, что яблоки, которые вырастили на моей родине, можно приобрести на московском рынке, к тому же по приемлемой цене, Теперь фруктами из Молдовы можно лакомиться и в России. Это очень радует, — сообщают пользователи социальных сетей.
Actualitati.md напоминает, что Президент РМ Игорь Додон неоднократно поднимал вопрос о восстановлении экспорта молдавской продукции на российский рынок. Еще в начале марта, во время второго визита в Москву, он уверенно заявил, что количество молдавских предприятий, экспортирующих плодоовощную и алкогольную продукцию в Россию, в ближайшее время увеличится.
Согласно данным за первый квартал 2017 года молдавский экспорт в Россию вырос на 42%, компенсировав спад в течение 20142016 годов. Экспорт вина увеличился почти в пять раз! Экспорт яблок в 7,3 раза!