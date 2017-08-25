Рекордный урожай зерновых ожидается в 2017 году в Иркутской области
Около восьмисот тысяч тонн зерна должны собрать в этом году аграрии Иркутской области. Треть этого количества приходится на долю хлеборобов
Около восьмисот тысяч тонн зерна должны собрать в этом году аграрии Иркутской области. Треть этого количества приходится на долю хлеборобов
На поля округа комбайны вышли в середине августа. Темпы работ также опережают прошлогодние. Так, в Аларском районе убрано уже 6% посевных площадей. Аларцы в лидерах и по урожайности. В среднем она достигает 26-ти центнеров с гектара, тогда как по области собирают пока по 18−20 центнеров. Немного ниже показатели в Нукутском и Осинском районах, пострадавших от летней засухи. Зато там отличились при заготовке кормов. Вторые укосы дают хорошие результаты в Боханском и Осинском районах, на закладке сенажа лидирует хозяйство «Приморский» Нукутского района, там уже заготовлено 14 тысяч тонн.
— Аларский район неплохо. Хорошие темпы начинает набирать Боханский район, это отрадно, потому что земли тоже неплохие. Осинский район тоже набирает темпы. Нукутский район — там действительно засуха большая, но темпы работ, темпы развития зернового хозяйства продолжают наращиваться в этом году, — говорит начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Иркутской области Владимир Решетский.