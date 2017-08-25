4,5 млрд рублей направят на проект по формированию городской среды в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Ее целью является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований региона. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Иркутской области.

Проект программы разработан министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в соответствии с требованием приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», первый этап которой реализуется в этом году. Приоритетный проект предусматривает масштабные мероприятия по благоустройству и создание достойных и комфортных условий жизни для граждан.

«По прогнозам, объем финансирования государственной программы на 5 лет (2018−2022 годы) составит более 4,5 млрд рублей: более 3 млрд рублей — из федерального бюджета, 1,25 млрд рублей — из областного бюджета и 230 млн рублей — за счет средств местных бюджетов», — отметили в пресс-службе.

В 2017 году приоритетный проект реализуется в 15-ти муниципальных образованиях Иркутской области. По итогам общественных обсуждений в программы благоустройства включены 317 дворовых территорий, 35 общественных пространств и семь парков. Общая сумма средств, направляемых на эти мероприятия, составит 797 млн рублей.

В 2018—2022 годах планируется значительно увеличить количество отремонтированных территорий.

«Идет рост объемов финансирования этой программы, и мы сохраним уровень софинансирования из областного бюджета, что позволит увеличить объемы реализации программы. Я прошу коллег из муниципальных образований активнее подключаться к работе над программой, — сказал исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области — председатель правительства Руслан Болотов.

Основным ожидаемым результатом реализации государственной программы «Формирование современной городской среды» на 2018−2022 годы является повышение уровня обустройства и комфорта территорий в муниципальных образованиях Иркутской области.

В ближайшее время проект государственной программы поступит на утверждение председателю правительства Иркутской области.