4,5 млрд рублей направят на проект по формированию городской среды в Иркутской области

Ее целью является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований региона. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Иркутской области.
Проект программы разработан министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в соответствии с требованием приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», первый этап которой реализуется в этом году. Приоритетный проект предусматривает масштабные мероприятия по благоустройству и создание достойных и комфортных условий жизни для граждан.
«По прогнозам, объем финансирования государственной программы на 5 лет (2018−2022 годы) составит более 4,5 млрд рублей: более 3 млрд рублей — из федерального бюджета, 1,25 млрд рублей — из областного бюджета и 230 млн рублей — за счет средств местных бюджетов», — отметили в пресс-службе.
В 2017 году приоритетный проект реализуется в 15-ти муниципальных образованиях Иркутской области. По итогам общественных обсуждений в программы благоустройства включены 317 дворовых территорий, 35 общественных пространств и семь парков. Общая сумма средств, направляемых на эти мероприятия, составит 797 млн рублей.
В 2018—2022 годах планируется значительно увеличить количество отремонтированных территорий.
«Идет рост объемов финансирования этой программы, и мы сохраним уровень софинансирования из областного бюджета, что позволит увеличить объемы реализации программы. Я прошу коллег из муниципальных образований активнее подключаться к работе над программой, — сказал исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области — председатель правительства Руслан Болотов.
Основным ожидаемым результатом реализации государственной программы «Формирование современной городской среды» на 2018−2022 годы является повышение уровня обустройства и комфорта территорий в муниципальных образованиях Иркутской области.
В ближайшее время проект государственной программы поступит на утверждение председателю правительства Иркутской области.
Напомним, что 48 общественных мест: скверы, острова, парки, аллеи, будут благоустроены в рамках проекта «Городская среда» в Иркутской области. Всего на реализацию мероприятий по благоустройству из всех уровней бюджетов (федеральный, областной и местные) в 2017 году в рамках приоритетного проекта в области направляется 797 млн рублей. В регионе практически все дворы выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству. По России их оказалось 47%, заявил координатор проекта «Единой России» «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев, выступая на заседании президиума Генерального совета партии «Единая Россия», на котором подводились итоги работы федеральных партийных проектов за первое полугодие 2017 года.