Василий Голубев: Определены гостиницы, в которые переселят пострадавших при пожаре

Он отметил, что власти договорились о местах для проживания погорельцев. Кроме того, губернатор отметил, что в правительство России направили обращение для выделения более 605 миллионов рублей на ликвидацию последствий пожара.

«Это и единовременная матпомощь из федерального бюджета, и за потерю имущества. Это компенсация по утраченному здоровью для людей, которые оказались в больнице. Наше обращение связано с получением жилищных сертификатов для предоставления жилья пострадавшим в результате пожара. Это также помощь семье погибшего», — пояснил губернатор Ростовской области Василий Голубев.