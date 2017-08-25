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13:18 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Василий Голубев: Определены гостиницы, в которые переселят пострадавших при пожаре

Гостиницы, куда переселят погорельцев, уже определены. Они находятся в центре Ростова-на-Дону. Об этом в интервью телерадиокомпании «Дон-ТР» рассказал глава региона Василий Голубев.

Он отметил, что власти договорились о местах для проживания погорельцев. Кроме того, губернатор отметил, что в правительство России направили обращение для выделения более 605 миллионов рублей на ликвидацию последствий пожара.

«Это и единовременная матпомощь из федерального бюджета, и за потерю имущества. Это компенсация по утраченному здоровью для людей, которые оказались в больнице. Наше обращение связано с получением жилищных сертификатов для предоставления жилья пострадавшим в результате пожара. Это также помощь семье погибшего», — пояснил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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