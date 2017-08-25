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12:44 (мск), источник: РИА Крым

Налоговики насчитали в Крыму 610 дорогих авто и более 70 яхт

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости (Крым). В личной собственности жителей Крыма находятся 25 воздушных судов (в основном дельтапланов), 610 дорогих автомобилей и свыше 70 яхт. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы в РК.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве уточнили, что стоимость автомобилей колеблется от 3 до 15 млн рублей. «Расчет транспортного налога по ним производится с повышающим коэффициентом, поэтому владельцы таких автомобилей в сумме заплатят в бюджет почти 7 млн рублей, или более 11 тысяч рублей в среднем на каждую единицу техники», — пояснили в пресс-службе.

По предварительным данным УФСН, почти 270 тысяч крымчан являются собственниками около 350 тыс единиц транспортных средств, по которым суммарно предстоит выплатить 400 млн руб налога. При этом размер транспортного налога в Крыму для физических лиц остается одним из самых низких в России.

«Основное количество техники приходится на наземный транспорт, такой как автомобили, мотоциклы, мотороллеры, самоходные транспортные средства — 337 тысяч машин. Кроме этого, у крымчан почти 2,5 тысячи единиц водной техники, из которых 77 яхт и иных парусно-моторных судов», — подчеркнули в управлении.

В этом году Республика вошла в число первых 15 регионов страны, где оперативно сформирована база плательщиков транспортного налога. «Как и в прошлом году, уведомления на уплату налога рассылаются центром обработки данных, расположенном в Волгограде, поэтому на конвертах стоит штемпель этого города. Крайний срок уплаты транспортного налога остался прежним — 1 декабря», — отметили в пресс-службе управления.

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