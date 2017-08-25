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13:23 (мск), источник: АиФ Омск

Жители Омской области получают деньги за погибших от чумы свиней

Жители поселка Ачаирский Омского района получат денежные компенсации за отчужденное поголовье свиней в результате АЧС.

Источник: ГУ МЧС России

Правительство Омской области выделило региональному Минсельхозпроду из резервного фонда о более 14 млн. 669 тыс. 767 рублей для выплаты компенсаций 95 владельцам подворий в поселке Ачаирский Омского района, где 28 июля Указом Губернатора был снят карантин по африканской чуме свиней. Об этом сообщает правительственный портал. 25 августа компенсации направлены на лицевые счета граждан, понесшим ущерб в результате отчуждения поголовья.

Ранее компенсационные выплаты получили 87 граждан деревни Верблюжье Саргатского района на сумму более 1,7 млн. рублей, где впервые был зарегистрирован очаг АЧС, жители села Новоархангелка и деревни Авлы Любинского района в сумме свыше 2,2 млн. рублей, а также граждане села Ачаир, поселков Набережный и Речной Омского района, где размер выплат составил более 6,6 млн. рублей.

Напомним, что размер выплат определен исходя из средней рыночной стоимости и составляет 133 рубля за 1 кг живого веса и 186 рублей — за 1 кг в убойном весе изъятой продукции животноводства.

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