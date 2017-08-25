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13:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Ремонт Коммунального моста в Перми перенесен на следующий год

Ремонт Коммунального моста в Перми перенесен на 2018 год. Об этом сообщается портал 59.ru со ссылкой на МКУ «Пермблагоустройство».

Решение об этом принято из-за проблем, возникших у администрации Перми с подрядчиком — ООО «Техноград». В этом году вместо ремонта на мосту будут смонтированы системы безопасности — камеры видеофиксации, пожарной сигнализации т.п.

ООО «Техноград» было признано победителем конкурса на ремонт Коммунального моста, объявленного администрацией Перми летом 2017 года. Сумма контракта составила почти 35 млн руб. Подрядчик должен был завершить ремонт Коммунального моста в октябре этого года, но из-за проблем с технической документацией работы на мосту так и не начались.

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