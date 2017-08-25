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15:27 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде начался капитальный ремонт набережной Нижнего озера

В Калининграде в пятницу на набережной Нижнего озера появился экскаватор и начали разбирать брусчатку. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили жители областного центра.

Как пояснили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе мэрии, данные работы проводятся в рамках исполнения контракта по капитальному ремонту данного участка территории, прилегающей к Нижнему озеру. Их проводит выигравшая соответствующий тендер компания ООО «Чистоград ПМК».

Проектом благоустройства территории общего пользования, прилегающей к пруду Нижний — в границах улиц Пролетарская, Сергеева, набережная Маринеско, Шевченко, — предусмотрен ремонт покрытия из брусчатки, подпорных стенок, пешеходных дорожек, спусков и ступеней, лестниц из брусчатки, входных групп и смотровых площадок, укрепление откосов. В порядок приведут тротуар у памятного знака летчикам эскадрильи «Нормандия — Неман», сиденья у спуска и на смотровых площадках, бетонные и металлические ограждения, установят урны и скамейки, высадят деревья и кустарники.

Отметим, что все работы должны быть завершены в течение трех месяцев. Сумма контракта составила 40 млн рублей. Эти средства были выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

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