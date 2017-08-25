Минлесхоз Башкирии проводит торги для малых предприятий

На торги выставлено 37 участков с общим объемом заготовки древесины 10,8 тысяч кубометров. Находятся они в Абзелиловском, Белебеевском, Бирском, Бурзянском, Салаватском, Зилаирском лесничествах. Заявки принимаются с 28 августа по 15 сентября.