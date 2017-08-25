Движение по реконструированной дороге открыли в Донецке
Движение по реконструированной дороге на улице Калинина открыли в Донецке.
Движение по реконструированной дороге на улице Калинина открыли в Донецке.
Согласно информации из официальных источников, затраты на выполнение дорожных работ составили около 28 млн рублей.
В ходе реконструкции ширина проезжей участи одного из участков дороги, ведущего к переправе через Северский Донец, расширена с 5 до 6 метров.
Участок дороги, ведущий к городскому пляжу, заасфальтировали.
Общая протяженность реконструированных участков превышает 2 км. Затраты на выполнение работ составили около 28 млн рублей.