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13:42 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В Новосибирске не будут составлять перечень улиц с дополнительными ограничениями для киосков

С 1 января 2018 года изменится порядок получения прав на открытие нестационарных объектов торговли.

Мэрия Новосибирска отказалась от введения дополнительных ограничений для нестационарных объектов торговли. По результатам общественных слушаний из проекта правил благоустройства города исключили самый спорный пункт, касающийся размещения таких объектов.

Ранее предполагалось, что мэрия получит право составить список улиц, на которых запрещено размещать нестационарные объекты торговли на расстоянии менее 50 м от края проезжей части. Однако этот пункт признали потенциально коррупциогенным и вычеркнули из окончательной редакции документа. Правила размещения будут едины для всех улиц.

Но, как рассказал сегодня начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин, малый торговый бизнес в ближайшем будущем ждут серьезные перемены.

Сейчас нестационарные торговые объекты размещены по договорам аренды земельных участков — с формированием кадастрового номера территории и проведением торгов на право ее занимать. Со следующего года все ларьки и павильоны будут устанавливать на основании договора на размещение и эксплуатацию торгового объекта.

В муниципалитете считают, что изменения пойдут на пользу.

«Когда мы размещаем по договорам аренды, там нет возможности провести конкурс, выставить конкурсные условия по благоустройству, по озеленению, по освещению, по рекламе, по внешнему виду. Там чистый аукцион. Люди торгуются и ставят на этом месте, что хотят. По новой схеме мы имеем право прописать, что они должны — озеленить или благоустроить, поставить урны, остекление в таком-то объеме, освещение должно быть или не должно быть», — отметил Виталий Витухин.

Сейчас действует переходный период. До 1 января 2018 года владельцы действующих объектов могут продлить свои договоры на прежних условиях. Для киосков предусмотрено дополнительно еще 11 месяцев работы, для павильонов — 36 месяцев.

Киосков же, совмещенных с остановками общественного транспорта через три года не будет вовсе. В связи с изменением федерального законодательства владельцам таких торговых точек придется либо инициировать перенос остановки, либо передвигать свой ларек на 10 м в сторону. Изменения обосновывают заботой о пассажирах. По мнению разработчиков законопроекта, торговые точки сокращают обзор дороги и могут повлиять на безопасность людей.

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