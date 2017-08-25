В Перми начали укладывать асфальт на развязке «Оверятское кольцо»

Подрядчик «Дортехинжиниринг» приступила к укладке верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона на транспортной развязке «Оверятское кольцо» на пересечении улиц Промышленной Оверятской и шоссе Космонавтов. Площадь обновленного покрытия на развязке составит более 12 тысяч кв. метров.

На шоссе Космонавтов уже завершена укладка нового асфальтобетонного покрытия на участке от ул. Дениса Давыдова до ул. Стахановской. На этом участке были заасфальтированы парковочные и заездные карманы, остановочные площадки. Установлены шесть новых остановочных павильонов. Продолжается ремонт тротуаров вдоль шоссе с городской и лесной стороны, ремонт придорожных газонов. Работы будут завершены к сентябрю.