В Перми начали укладывать асфальт на развязке «Оверятское кольцо»
ПЕРМЬ, 25 августа, ФедералПресс. В Перми продолжается ремонт важнейшей магистрали Индустриального района — шоссе Космонавтов, сообщает
ПЕРМЬ, 25 августа, ФедералПресс. В Перми продолжается ремонт важнейшей магистрали Индустриального района — шоссе Космонавтов, сообщает
Подрядчик «Дортехинжиниринг» приступила к укладке верхнего слоя
На шоссе Космонавтов уже завершена укладка нового асфальтобетонного покрытия на участке от ул. Дениса Давыдова до ул. Стахановской. На этом участке были заасфальтированы парковочные и заездные карманы, остановочные площадки. Установлены шесть новых остановочных павильонов. Продолжается ремонт тротуаров вдоль шоссе с городской и лесной стороны, ремонт придорожных газонов. Работы будут завершены к сентябрю.
Всего в ходе ремонта шоссе Космонавтов на участках от улицы Дениса Давыдова до улицы Стахановской и от шоссе Космонавтов, 335 до улицы Оверятской планируется заменить дорожное покрытие на площади в 75 тысяч кв. метров. Объект ремонтируется за счет средств в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».