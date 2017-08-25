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13:47 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Перми начали укладывать асфальт на развязке «Оверятское кольцо»

ПЕРМЬ, 25 августа, ФедералПресс. В Перми продолжается ремонт важнейшей магистрали Индустриального района — шоссе Космонавтов, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Подрядчик «Дортехинжиниринг» приступила к укладке верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона на транспортной развязке «Оверятское кольцо» на пересечении улиц Промышленной Оверятской и шоссе Космонавтов. Площадь обновленного покрытия на развязке составит более 12 тысяч кв. метров.

На шоссе Космонавтов уже завершена укладка нового асфальтобетонного покрытия на участке от ул. Дениса Давыдова до ул. Стахановской. На этом участке были заасфальтированы парковочные и заездные карманы, остановочные площадки. Установлены шесть новых остановочных павильонов. Продолжается ремонт тротуаров вдоль шоссе с городской и лесной стороны, ремонт придорожных газонов. Работы будут завершены к сентябрю.

Всего в ходе ремонта шоссе Космонавтов на участках от улицы Дениса Давыдова до улицы Стахановской и от шоссе Космонавтов, 335 до улицы Оверятской планируется заменить дорожное покрытие на площади в 75 тысяч кв. метров. Объект ремонтируется за счет средств в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

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