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14:03 (мск), источник: РИА Новости

Пермский край подписал соглашение с «Тактическими ракетными вооружениями»

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве с АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», говорится в сообщении на сайте правительства края.

В рамках соглашения стороны будут совместно внедрять современные промышленные технологии, совершенствовать законодательную базу в области производства высокотехнологичной продукции, привлекать инвестиции в эту сферу и осуществлять общее взаимодействие в целях наращивания научно-технического и инновационного потенциала.

Как отметил врио губернатора Пермского края Максим Решетников, слова которого приводятся в материале, соглашение фиксирует ту реальную работу, которая идет в Пермском крае, и укрепит сотрудничество предприятий, входящих в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», с правительством региона.

«Этот документ послужит инструментом для развития кластера “Композиты Прикамья” и продолжения диверсификации предприятий. В рамках соглашения будет продолжена совместная с учреждениями образования работа по подготовке кадров», — пояснил Решетников.

В корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» входят два предприятия Пермского края — АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» и АО «Пермский завод «Машиностроитель». Они производят продукцию в рамках экспортных контрактов, а также выполняют большой объем госзаказа.

«Когда предприятия вошли в структуру корпорации, мы увидели, что Пермский край — практически идеальное место, в котором можно производить нашу продукцию. За короткий срок завод «Машиностроитель» освоил те изделия, производство которых ему было поручено, и четко выполняет заказы. Уверен, что у пермской промышленности есть перспективы как на ближайшее время, так и на более долгие сроки», — цитируется в сообщении гендиректор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

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