Пермский край подписал соглашение с «Тактическими ракетными вооружениями»

В рамках соглашения стороны будут совместно внедрять современные промышленные технологии, совершенствовать законодательную базу в области производства высокотехнологичной продукции, привлекать инвестиции в эту сферу и осуществлять общее взаимодействие в целях наращивания научно-технического и инновационного потенциала.

Как отметил врио губернатора Пермского края Максим Решетников, слова которого приводятся в материале, соглашение фиксирует ту реальную работу, которая идет в Пермском крае, и укрепит сотрудничество предприятий, входящих в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», с правительством региона.

«Этот документ послужит инструментом для развития кластера “Композиты Прикамья” и продолжения диверсификации предприятий. В рамках соглашения будет продолжена совместная с учреждениями образования работа по подготовке кадров», — пояснил Решетников.

В корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» входят два предприятия Пермского края — АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» и АО «Пермский завод «Машиностроитель». Они производят продукцию в рамках экспортных контрактов, а также выполняют большой объем госзаказа.