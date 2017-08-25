Пермский край подписал соглашение с «Тактическими ракетными вооружениями»

В рамках соглашения стороны будут совместно внедрять современные промышленные технологии, совершенствовать законодательную базу в области производства высокотехнологичной продукции, привлекать инвестиции в эту сферу и осуществлять общее взаимодействие в целях наращивания научно-технического и инновационного потенциала.
Как отметил врио губернатора Пермского края Максим Решетников, слова которого приводятся в материале, соглашение фиксирует ту реальную работу, которая идет в Пермском крае, и укрепит сотрудничество предприятий, входящих в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», с правительством региона.
«Этот документ послужит инструментом для развития кластера “Композиты Прикамья” и продолжения диверсификации предприятий. В рамках соглашения будет продолжена совместная с учреждениями образования работа по подготовке кадров», — пояснил Решетников.
В корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» входят два предприятия Пермского края — АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» и АО «Пермский завод «Машиностроитель». Они производят продукцию в рамках экспортных контрактов, а также выполняют большой объем госзаказа.
«Когда предприятия вошли в структуру корпорации, мы увидели, что Пермский край — практически идеальное место, в котором можно производить нашу продукцию. За короткий срок завод «Машиностроитель» освоил те изделия, производство которых ему было поручено, и четко выполняет заказы. Уверен, что у пермской промышленности есть перспективы как на ближайшее время, так и на более долгие сроки», — цитируется в сообщении гендиректор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.