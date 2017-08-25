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14:03 (мск), источник: Вести - Воронеж

Ещё один квартал в Ленинском районе Воронежа застроят многоэтажками

Воронежские власти планируют застроить ещё один квартал в Ленинском районе. Проект планировки территории участка, ограниченного улицами Моисеева, Челюскинцев, Краснознамённой и Конно-Стрелецким переулком, появился на сайте мэрии в пятницу, 25 августа.

Источник: Вести - Воронеж

В квартале площадью 21,3 га находятся дома от одного до 12 этажей, однако власти рассчитывают на постепенную замену одноэтажного жилфонда на капитальную 9−12-этажную и 5−17-этажную застройку с объектами социальной инфраструктуры. Пока же для реконструкции рассматривается территория индивидуальной застройки, сообщается в постановлении, подписанном и. о. главы городского управления архитектора Людмилой Подшиваловой.

«Существенно осложняет положение наличие на территории, застроенной 1−2-этажными индивидуальными домами, подлежащими сносу, многоквартирных малоэтажных и среднеэтажных домов, на которые ранее была получена разрешительная документация», говорится в постановлении. Власти поговорили с местными жителями и выяснили, что большинство собственников домов не согласны на снос и расселение — они попросили исключить территорию своих домов из проекта планировки.

Кроме того, власти планировали пристроить к существующим малоэтажным домам новые — однако отказались от этой идеи, поскольку «существующие дома со всех сторон имеют окна». Однако положение жильцов невысоких домов всё равно будет незавидным: они окажутся окружены высотками.

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