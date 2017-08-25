Более тысячи семей в Симферополе получат газ в 2017—2018 годах — Смирнов

Об этом заявил председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнов.

«На месте строительства сетей газоснабжения ведутся подготовительные работы, и согласно срокам реализации, уже к концу этого года в поселке Айкаван более 400 семей и в 2018 году 700 семей в микрорайоне Белое-6 будут обеспечены газом», — уточнил глава Госкомнаца в ходе рабочего выезда по строительным объектам федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года».

Кроме этого, к концу этого года в поселке Строгановка Симферопольского района будут построены сети водоснабжения.