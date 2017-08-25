В Верхнем Мамоне закрыли цех по производству мясных полуфабрикатов
Инспекторы отметили антисанитарные условия и отсутствие документов.
Инспекторы отметили антисанитарные условия и отсутствие документов.
Верхнемамонский райсуд приостановил деятельность цеха по производству мясных полуфабрикатов индивидуального предпринимателя. Многочисленные нарушения выявили в ходе внеплановой проверки, направленной на недопущение распространения АЧС. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила в
Проверка показала, что на предприятии не вели учет сырья для подтверждения его безопасности. Также не велась документация. На предприятии не проводились дезинфекционные, дератизационные и дезинсекционные мероприятия. При входе в цеха отсутствовали дезковрики.
В цехах по переработке мяса отсутствовали приборы для контроля температуры воздуха и в холодильном оборудовании для хранения готовых полуфабрикатов. В одном из цехов на полу и стенах обнаружили остатки жира, на стенах — паутину.
Прилегающая к цеху территория была захламлена бытовым мусором. Отсутствовала контейнерная площадка и контейнер для сбора отходов.
Управление Россельхознадзора направило материалы дела в суд. Индивидуальный предприниматель признал вину. Решением суда деятельность цеха по производству и реализации мясных полуфабрикатов приостановили.