В Верхнем Мамоне закрыли цех по производству мясных полуфабрикатов

Верхнемамонский райсуд приостановил деятельность цеха по производству мясных полуфабрикатов индивидуального предпринимателя. Многочисленные нарушения выявили в ходе внеплановой проверки, направленной на недопущение распространения АЧС. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила в пресс-службе Россельхознадзора по региону в четверг, 24 августа.

Проверка показала, что на предприятии не вели учет сырья для подтверждения его безопасности. Также не велась документация. На предприятии не проводились дезинфекционные, дератизационные и дезинсекционные мероприятия. При входе в цеха отсутствовали дезковрики.

В цехах по переработке мяса отсутствовали приборы для контроля температуры воздуха и в холодильном оборудовании для хранения готовых полуфабрикатов. В одном из цехов на полу и стенах обнаружили остатки жира, на стенах — паутину.

Прилегающая к цеху территория была захламлена бытовым мусором. Отсутствовала контейнерная площадка и контейнер для сбора отходов.