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15:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Верхнем Мамоне закрыли цех по производству мясных полуфабрикатов

Инспекторы отметили антисанитарные условия и отсутствие документов.

Верхнемамонский райсуд приостановил деятельность цеха по производству мясных полуфабрикатов индивидуального предпринимателя. Многочисленные нарушения выявили в ходе внеплановой проверки, направленной на недопущение распространения АЧС. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила в пресс-службе Россельхознадзора по региону в четверг, 24 августа.

Проверка показала, что на предприятии не вели учет сырья для подтверждения его безопасности. Также не велась документация. На предприятии не проводились дезинфекционные, дератизационные и дезинсекционные мероприятия. При входе в цеха отсутствовали дезковрики.

В цехах по переработке мяса отсутствовали приборы для контроля температуры воздуха и в холодильном оборудовании для хранения готовых полуфабрикатов. В одном из цехов на полу и стенах обнаружили остатки жира, на стенах — паутину.

Прилегающая к цеху территория была захламлена бытовым мусором. Отсутствовала контейнерная площадка и контейнер для сбора отходов.

Управление Россельхознадзора направило материалы дела в суд. Индивидуальный предприниматель признал вину. Решением суда деятельность цеха по производству и реализации мясных полуфабрикатов приостановили.

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