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15:01 (мск), источник: БЕЛТА

На строительство нового автовокзала в Бресте выделено Br11,2 млн

25 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. На строительство нового автовокзала в Бресте из республиканского бюджета выделено Br11,2 млн. Об этом сообщил сегодня на собрании хозяйственного актива города по итогам социально-экономического развития за первое полугодие председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

Строительство здания автовокзала предусмотрено планом мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия города. Новый брестский автовокзал разместится на ул. Орджоникидзе в непосредственной близости от железнодорожного, создав с ним единый транспортный комплекс.

Генподрядчиком по строительству объекта определено ОАО «Полесьежилстрой». По словам мэра, работы на объекте уже ведутся. «Мы уменьшили строительное пятно, убрали часть объектов, которые визуально ассоциируются с автовокзалом (товарная контора и прочее)», — сказал Александр Рогачук.

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В то же время руководитель городской вертикали высказал претензии в адрес некоторых строительных организаций. «По итогам полугодия мы имеем большие суммы неосвоенных финансовых средств именно в рамках реализации программы подготовки к 1000-летию. Притом что практически по всем объектам мы обеспечены финансированием даже с профицитом. В этом году предстоит освоить миллионы рублей — на строительстве автовокзала, школы, детского сада, капремонте Кобринского путепровода. И пока должной напряженности в системе организации работы на этих объектах я не вижу. Поэтому у меня есть серьезные претензии к руководителям строительных организаций», — заметил председатель горисполкома.

В Бресте активно ремонтируются дороги и улицы. «Такого темпа дорожного строительства, как в этом году, еще никогда в городе не было. Практически закончена ул. Янки Купалы, часть которой сделана капитальным ремонтом, другая выполнена коммунальщиками текущим ремонтом не хуже. Сделаны прекрасно улицы Сикорского, Щорса, Молодогвардейская, Московская — сделано очень много. На следующий год отложено два объекта, к которым будем подходить особенно скрупулезно, это бульвар Космонавтов от улицы Пушкинской до Орджоникидзе и Партизанский проспект. И по дорожным работам дальше приоритет у нас остается», — заключил мэр.

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