Ростуризм назвал причину банкротства Ted Travel

Источник: РИА Новости

Туроператор Ted Travel в четверг, 24 августа, сообщил о прекращении деятельности. По информации Сафонова, в турецкой Анталье находятся 755 российских граждан-клиентов Ted Travel. Большинство из них вернутся в Россию в течение ближайших четырех дней.

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«Появляется много информации относительно причин банкротства Ted Travel, называется и озвучивается вирус Коксаки… Это не так, это не соответствует действительности. Причина банкротства состоит в активной демпинговой политике, которую проводил данный туроператор. Они продавали турпродукт по заведомо низкой цене, при этом агентам они предлагали существенные агентские проценты», — сказал глава Ростуризма.