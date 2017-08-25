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14:48 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области садоводам до 2020 года дали амнистию на скважины

Садоводческие товарищества Челябинской области будут теперь в упрощенном порядке оформлять лицензии на подземные воды, будут упрощены процедуры дальнейшего пользования скважинами.

Соответствующие изменения уже приняты на федеральном уровне. По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в регионе установлены новые правила оформления лицензии.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в настоящее время значительная часть садоводческих товариществ в регионе не имеет разрешительных документов на добычу подземных вод. Это противоречит принципу рационального и легитимного пользования недрами. В тоже время получить лицензию они могут только наравне с предприятиями, которые ведут коммерческую деятельность.

«С 1 января 2019 года для садоводческих товариществ предусмотрен упрощенный порядок оформления скважин», — отметил министр имущества и природных ресурсов региона Алексей Бобраков. Садоводам не надо будет предоставлять доказательства того, что они обладают квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ. «Сейчас фактически для них установлена амнистия до 1 января 2020 года. С этого момента использовать скважины без лицензии будет нельзя», — добавил министр.

В будущем товарищества смогут добывать подземные воды для водоснабжения без проведения геологического изучения недр, государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, согласования и утверждения проектной документации. В тоже время должны быть соблюдены правила охраны подземных водных объектов, а также основные требования по рациональному использованию и охране недр.

Товарищества может использовать добытую подземную воду только для ведения садоводства и огородничества.

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