Посольство в Анкаре сообщило о жалобах клиентов Ted Travel

«С полудня текущего дня началось выселение ростуристов из ряда отелей, где они находились на отдыхе. На телефоны экстренной связи генконсульства и посольства по этому поводу поступают десятки жалоб и претензий. Генконсульство в Анталье по взаимодействии с посольством России в Анкаре находится в постоянном контакте с местными властями, туроператорами и руководством гостиниц с тем, чтобы смягчить остроту ситуации, оказать пострадавшим посильное содействие и помощь», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Читайте также Ростуризм назвал причину банкротства Ted Travel

«По линии Ростуризма, “Турпомощи” и других российских инстанций продолжается поиск урегулирования возникшего положения. Обсуждается в том числе и вариант эвакуации оказавшихся в тяжелом положении россиян. Тем не менее информации о принятом на этот счет решении пока нет», — отмечается в сообщении.