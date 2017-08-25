Посольство в Анкаре сообщило о жалобах клиентов Ted Travel

«С полудня текущего дня началось выселение ростуристов из ряда отелей, где они находились на отдыхе. На телефоны экстренной связи генконсульства и посольства по этому поводу поступают десятки жалоб и претензий. Генконсульство в Анталье по взаимодействии с посольством России в Анкаре находится в постоянном контакте с местными властями, туроператорами и руководством гостиниц с тем, чтобы смягчить остроту ситуации, оказать пострадавшим посильное содействие и помощь», — говорится в сообщении посольства в Facebook.
«По линии Ростуризма, “Турпомощи” и других российских инстанций продолжается поиск урегулирования возникшего положения. Обсуждается в том числе и вариант эвакуации оказавшихся в тяжелом положении россиян. Тем не менее информации о принятом на этот счет решении пока нет», — отмечается в сообщении.
Туроператор Ted Travel в четверг, 24 августа, сообщил о прекращении деятельности. По данным члена наблюдательного совета Ассоциации «Турпомощь» Дмитрия Горина, от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 туристов сейчас находятся на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов купили туры. На «горячей линии» Ростуризма РИА Новости сообщили, что около 800 клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции уже в пятницу.