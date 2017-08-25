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14:57 (мск), источник: РИА Новости

Посольство в Анкаре сообщило о жалобах клиентов Ted Travel

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре подтверждает, что российских туристов, находящихся в Турции по линии обанкротившегося туроператора Ted Travel, начали выселять из гостиниц.

«С полудня текущего дня началось выселение ростуристов из ряда отелей, где они находились на отдыхе. На телефоны экстренной связи генконсульства и посольства по этому поводу поступают десятки жалоб и претензий. Генконсульство в Анталье по взаимодействии с посольством России в Анкаре находится в постоянном контакте с местными властями, туроператорами и руководством гостиниц с тем, чтобы смягчить остроту ситуации, оказать пострадавшим посильное содействие и помощь», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

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«По линии Ростуризма, “Турпомощи” и других российских инстанций продолжается поиск урегулирования возникшего положения. Обсуждается в том числе и вариант эвакуации оказавшихся в тяжелом положении россиян. Тем не менее информации о принятом на этот счет решении пока нет», — отмечается в сообщении.

Туроператор Ted Travel в четверг, 24 августа, сообщил о прекращении деятельности. По данным члена наблюдательного совета Ассоциации «Турпомощь» Дмитрия Горина, от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 туристов сейчас находятся на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов купили туры. На «горячей линии» Ростуризма РИА Новости сообщили, что около 800 клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции уже в пятницу.

Майя Ломидзе: 2000 человек купили путевки Ted Travel, но использовать их не смогут
Во время загрузки произошла ошибка.
08:12 (мск)© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Alex Heavy
Главная по туризму Ирина Тюрина!!! У Вас память слабая, уважаемая Ирина Тюрина и господа журналисты, было немного не так: Вначале убрали все маленькие...
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