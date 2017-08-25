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15:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Ленинском и Центральном районах ограничат движение

Причина — ремонт асфальтобетонного покрытия.

В Ленинском и Центральном районах ограничат движение, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия введены ограничения движения по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до улицы Артиллерийской до 22:00 31 августа.

С 8:00 28 августа до 24:00 1 сентября будет ограничено движение по улице Дзержинского.

Также будет прекращено движение транспорта от перекрестка улиц Батумская и Дзержинского до дома № 5 по улице Дзержинского с объездом по улицам Кронштадтской, Масленникова и Машиностроителей.

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