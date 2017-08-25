В Ленинском и Центральном районах ограничат движение
Причина — ремонт асфальтобетонного покрытия.
Причина — ремонт асфальтобетонного покрытия.
В Ленинском и Центральном районах ограничат движение, сообщают в
В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия введены ограничения движения по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до улицы Артиллерийской до 22:00 31 августа.
С 8:00 28 августа до 24:00 1 сентября будет ограничено движение по улице Дзержинского.
Также будет прекращено движение транспорта от перекрестка улиц Батумская и Дзержинского до дома № 5 по улице Дзержинского с объездом по улицам Кронштадтской, Масленникова и Машиностроителей.