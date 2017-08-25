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15:12 (мск), источник: Om1.ru

За месяц доходы омичей упали на 1100 рублей

Небольшой рост доходов населения в июне оказался временным.

Омскстат определил, как изменился уровень жизни в Омской области за июль.

Среднедушевые денежные доходы упали с 25 870 рублей 50 копеек до 24 776 рублей 30 копеек в месяц. Реальные располагаемые доходы снизились с 104,7% в июне до 95,1%.

Напомним, что к среднедушевому доходу относятся все деньги, которые получают жители: зарплаты, пенсии, пособия, прибыль от бизнеса. Из общей суммы вычитаются налоги, и она делится на количество жителей региона. Реальный располагаемый доход — величина относительная. Она измеряется с учётом инфляции и показывает, насколько изменился средний доход по отношению к предыдущему периоду.

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