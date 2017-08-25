В продаже появились билеты на авиарейс «Калининград-Прага»

Вылеты из «Храброво» будут производиться по вторникам и четвергам. Стоимость билета составляет от 4865 рублей в один конец. Информация об этом размещена на сайте авиакомпании «РусЛайн». Уже сейчас можно приобрести билеты и на рейс «Калининград — Берлин» по понедельникам, средам и пятницам по цене от 4500 руб.