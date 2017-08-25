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16:20 (мск), источник: Вести - Калининград

В продаже появились билеты на авиарейс «Калининград-Прага»

В продаже появились авиабилеты по направлению «Калининград — Прага». Первый рейс намечен на 31 октября.

Источник: Вести - Калининград

Вылеты из «Храброво» будут производиться по вторникам и четвергам. Стоимость билета составляет от 4865 рублей в один конец. Информация об этом размещена на сайте авиакомпании «РусЛайн». Уже сейчас можно приобрести билеты и на рейс «Калининград — Берлин» по понедельникам, средам и пятницам по цене от 4500 руб.

Билеты доступны как в агентствах по авиапродажам, так и на сайте «РусЛайн».

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