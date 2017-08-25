В Бахчисарае стоимость ремонта школы завысили на 740 тыс рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости (Крым). Прокуратура Бахчисарайского района выявила завышение стоимости ремонта городской общеобразовательной школы № 4, сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости (Крым). Прокуратура Бахчисарайского района выявила завышение стоимости ремонта городской общеобразовательной школы № 4, сообщили в
«Выявлен факт внесения подрядчиком недостоверных сведений в акты выполненных работ, в которых их объемы и стоимость завышены на 740 тысяч рублей», — сообщили в
Поскольку подрядчику деньги перечислили необоснованно, и был причинен значительный ущерб бюджету, районный прокурор направил материалы проверки в следственный орган для организации уголовного преследования.