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16:19 (мск), источник: РИА Крым

В Бахчисарае стоимость ремонта школы завысили на 740 тыс рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости (Крым). Прокуратура Бахчисарайского района выявила завышение стоимости ремонта городской общеобразовательной школы № 4, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«Выявлен факт внесения подрядчиком недостоверных сведений в акты выполненных работ, в которых их объемы и стоимость завышены на 740 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Поскольку подрядчику деньги перечислили необоснованно, и был причинен значительный ущерб бюджету, районный прокурор направил материалы проверки в следственный орган для организации уголовного преследования.

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